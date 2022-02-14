Köşk’te yol tesviye çalışmaları devam ediyor

Aydın’ın Köşk ilçesinde belediye ekipleri tarafından yapılan yol tesviye ve düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’in talimatıyla ilçe genelinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Başkan Güler, ilçe genelindeki ulaşım ağı kalitesinin artırılması ve çiftçilerin yol güzergahlarının iyileştirilmesi amacıyla başlatılan programlı çalışmaların startını verdi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler Baklaköy Mahallesi Mermelikuyu mevkiindeki yol tesviye ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi.



Konu ile ilgili açıklama yapan Köşk Belediyesi, sosyal medya paylaşımında “Belediye Başkanımız Nuri Güler, Baklaköy Mahallesi sınırları içerisinde kalan ve esasen hemşerilerimiz tarafından Köşk Mermerlikuyu Mevkii olarak bilinen güzergahta yol tesviye ve düzenleme çalışmasının startını verdi. Yerleşim yeri olarak ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin kullandığı güzergahta çalışmalara başlayan ekiplerimiz yol tesviye ve düzenleme çalışmasının akabinde ivedilikle Mermerlikuyu mevkiinde kilitli parke taşı döşeme çalışmasına başlayacak. Her şey daha güzel bir Köşk için” ifadelerine yer verdi.

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