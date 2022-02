Kusadalılar sevgililer gününü Ayhan Sicimoglu ve Latin all stars ile kutladı

Kuşadası Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Balıkçılar Meydanı’nda düzenlenen konserde sahneye çıkan Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars, yüzlerce kişiye müzik ziyafeti yaşattı. Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Günel programdan önce çiftlere çiçek hediye ederek Sevgililer Gününü kutladı.



Kuşadası’nın yeni cazibe merkezi Balıkçılar Meydanı’nda düzenlenen konsere ilgi yoğun oldu. Konsere eşi Duygu Günel ile birlikte katılan Belediye Başkanı Ömer Günel, çiftlere nergis çiçeği hediye ederek Sevgililer Günlerini kutladı. Çeşitli dans gösterilerinin de sergilendiği etkinlikte Kuşadalılara kestane ve sıcak içecek ikramında bulunuldu. Daha sonra sahne alan Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars, meydanı dolduran yüzlerce kişiye müzik ziyafeti sundu. Sahne şovlarıyla Güney Amerika eğlence anlayışını Kuşadası’na taşıyan Sicimoğlu ve Latin All Stars, izleyenlerden büyük alkış topladı.



Konser öncesinde Ayhan Sicimoğlu’na teşekkür plaketi veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Öncelikle herkesin Sevgililer Gününü kutluyorum ve hayatınızdan sevginin hiç eksik olmamasını diliyorum. Ayhan Sicimoğlu ile Kuşadası’nda gerçekleştirmeyi planladığımız çok güzel projeler var. Kuşadası’nın sokakları lezzetler ve müzikle dolacak. Kuşadası turizmde tekrar amiral gemisi olmaya doğru yol alacak” dedi.



Gezgin, TV programcısı ve müzisyen Ayhan Sicimoğlu da “Kuşadası’nda yaşayan insanları kıskanıyorum. Çok şanslı insanlarsınız. Çünkü Türkiye'nin batıya açılan kapısı konumundasınız. Ayrıca çok akıllı ve girişken bir belediye başkanınız var. Yaz sezonunda Kuşadası’nda yaşama geçireceğimiz projelerden keyif alacaksınız. Bu özel gecede sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.