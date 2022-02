Burası Uludağ değil Kuyucak Belenova; yazın serinlemek isteyenlerin kışın kar keyfi yapmak isteyenlerin uğrak yeri oldu

Aydın’ın rakımı en yüksek yerleri arasında yer alan Kuyucak ilçesine bağlı bin 200 rakımlı Gedik mevkiinde bulunan Belenova Sosyal Tesisleri, havası ve muhteşem manzarası ile dört mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Bir zamanlar kuş uçmaz kervan geçmez yer olarak bilinen Belenova, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün hayata geçirdiği proje ile yazın serinlemek isteyenlerin kışın ise şehir merkezlerinde ve ovada kar görmeye hasret Aydınlıların akınına uğruyor.

Aydın’ın Uludağ’ı olarak adlandırılan ve yılın 12 ayı açık tutulan tesislerde ortam kadar yenilip içilen her şeyin doğal ve organik olması bölgeye olan ilgi ve alakayı daha da arttırdığını belirten Kuyucak Belediye başkanı Metin Ertürk, tesislere sadece Aydın’dan değil İzmir, Manisa, Denizli ve çevre illerden günü birlik ziyaretçi geldiğini belirtti. Sabah saatlerinde açılıp gece saat 23:00’e kadar açık tutulan tesisler, kışın kar oynamak isteyenlerin yazın ise Aydın ovasının kavurucu sıcağından kurtulup serin bir havada dinlenmek isteyenlerin akınına uğruyor.

Kuyucak Belediyesi’nin Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan tahsis ettiği çam ormanları ve gölün de bulunduğu yaklaşık 200 dönüm arazi üzerine kurulan Belenova Sosyal Tesisleri, yılın dört mevsimi ziyaretçi akınına uğruyor. Bin 200 ile bin 400 rakım arasında değişen ormanlık alanda Kuyucak Belediyesi tarafından kurulan tesislerde her türlü sosyal aktivite yapılabiliyor. Kışın karlı yazın ise endemik bitkilerin verdiği muhteşem görüntüsü ile Belenova ziyaretçilerini adeta mest ediyor.

İlk etapta Kuyucak ve çevresindeki vatandaşların hoşça vakit geçirmesi için düşünülen tesis ve alan Ege Bölgesi’ndeki vatandaşların yanı sıra yurtdışından bile misafirleri ağırlamaya başladı.

Doğal güzelliklerin yanında sosyal imkanları da eksiksiz olarak planlanıp hayata geçirilen tesislerin sadece Kuyucak’ı değil Aydın’ın da tanıtımına ciddi katkı sağladığını belirten Kuyucak Belediye başkanı Metin Ertürk, “Burada her türlü imkan var ve çok uygun fiyatlarla hizmet sunuluyor. Tesisler belediyemiz tarafından yapıldı. Yaklaşık burası 200 dönüm civarında. Biz burada ormanı ve ağaçlara hiç dokunmadan, mevcut orman florasını değerlendirmek suretiyle bu tesislerimizi boş alanlara oturttuk. Kuyucak başta olmak üzere çevre ilçelerde ve Aydınlı halkımızın yaz ve kış aylarında orman havasını yaşayabilecekleri sosyal tesisler bugüne kadar yoktu. 2018 yılında bunu planladık. Projemizi yaptık ve bu alanın Orman Bakanlığı’ndan belediyemize tahsisini sağladık. Yiyecek içecek servisinin yanında çocuk oyun parkından spor alanlarına kadar çok güzel bir tesisle sadece Kuyucak halkımızın değil tüm bölge vatandaşımızın ve ülkenin dört bir yanından gelen misafirlerimize hizmet veriyoruz” dedi.

Kuyucak'a 28 kilometre mesafedeki mesire alanı Türkiye’nin en ılıman şehrinde Uludağ’ı aratmıyor. Haftanın her günü ziyaretçilerini ağırlayan Belenova Sosyal Tesisleri’nin aynı zamanda bölgenin de hareketlenmesine de sağladığı belirtildi.

