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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Oyuncağımı kardeşimle paylaşıyorum’ projesi mutlu etti

İHA

‘Oyuncağımı kardeşimle paylaşıyorum’ projesi mutlu etti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde lise öğrencileri oyuncaklarını anaokulu öğrencileri ile paylaştı. ‘Oyuncağımı kardeşimle paylaşıyorum’ projesi başlatan liseli öğrenciler, kampanya süresince toplanan oyuncakları ilçedeki 12 Anaokuluna gönderdi. Liseli öğrencilerin bu kampanyasına duyarsız kalamayan il ve ilçe protokolü de etkinliğe katılarak çocukların sevincine ortak oldu. Birlikte oyun oynayan öğrencilerin mutluluğu ise ortaya renkli görüntüler çıkarttı.

Aydın’da okul öncesi eğitimde yüzde 100 okullaşma hedefi ile hareket eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul öncesi eğitimde 62 olan okul sayısını inşaatı halen devam eden 2 okulla birlikte tamamlamış olacak. İl genelinde okul öncesi sınıf sayısı ise 152’ye ulaşacak. Hedefler doğrultusunda birlikte hareket eden öğrenciler de harçlıklarından biriktirdikleri paralar ve çocuklukların da oynadıkları oyuncakları bir araya getirerek Nazilli’deki 12 anasınıfına adeta oyuncak yağdırdı. Nazilli Anadolu Lisesi öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında geçtiğimiz Kasım ayında başlattıkları proje büyüyerek devam etti. Anaokullarında bulunan kardeşlerine kendi elleriyle oyuncakları teslim eden liseli öğrenciler kardeşleriyle vakit geçirerek hem çocukluklarını yeniden yaşadı hem de kardeşlerini mutlu etti.

‘Oyuncağımı kardeşimle paylaşıyorum’
Projenin mimarlarından olan Nazilli Anadolu Lisesi Müdürü Zakir Tali: “Nazilli Anadolu Lisesi olarak proje okulu olma hasebiyle okul olarak kendi aramızda öğrenciler bir araya gelerek ‘Oyuncağımı kardeşimle paylaşıyorum’ isimli bir proje düşündük. Ve bunu öğrencilerimle Kasım ayında paylaştığımızda, sağ olsun öğrencilerimizden çok geniş bir anlamda katkı gördük. Ve bunu da biz hali hazırda devam eden Vakıfbank İlkokulu Anasınıfındaki öğrencilerle paylaşalım dedik. Ürün olarak çok fazla ürün elde ettiğimiz için bu ürünlerimizi ve hediyelerimizi buradaki anasınıfı öğrencileri ile bugün buluşturma imkanı bulduk. Öğrencilerimiz bu anlamda gayet mutlu oldular. Hatta anaokulu öğrencileri bu anlamda çok çok mutlu. Bizim anaokuluna verdiğimiz oyuncaklarımız kendi öğrencilerimizin küçükken oynadığı oyuncaklar. Hatta bazıları da kendi harçlıklarından temin ederek karşılayarak aldıkları oyuncaklardır. Bu anlamda kendileri de oldukça mutlu oldular” dedi.

“Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz”
Anasınıfı Öğretmeni Saadet Ergin Özkan: “Bu proje doğrultusunda gelen oyuncaklarla çocuklarım çok mutlu oldular. Çok sevindiler. En iyi şekilde materyallerimizi kullanarak onlara güzel anılar bırakmak istiyoruz. Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Nazilli Anadolu Lisesi Öğrencisi Ceren Tuğrul ise “Proje kapsamında yeni aldığımız ve çocukluğumuzda bir süre vakit geçirdiğimiz oyuncakları küçük kardeşlerimizle paylaşma fırsatı bulduk. Bu proje bizi çok mutlu etti. Onların sevinçleri ile mutlu olduk. Onlarla oyun oynadık. Biz de kendi anaokulu zamanlarımıza dönmüş olduk. Bu proje için öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Buradan bütün velilere, öğrencilere, herkese sesleniyoruz. Kendi evlerinde kullanmadıkları oyuncakları veya eğitim araç gereci olan eşyaları küçük kardeşlerimize verirlerse böyle bir yardımlaşmanın toplum için çok iyi olacağını düşünüyorum. Bunu yaparlarsa çok mutlu oluruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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