Aydınlı sporcular güreş grup müsabakalarından madalya ile döndü

Manisa'da düzenlenen '20212022 Okul Sporları Gençler Grekoromen ve Serbest (B) Güreş Grup Müsabakaları'ndan Aydınlı sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 20212022 Okul Sporları Gençler Grekoromen ve Serbest (B) Güreş Grup Müsabakaları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalarda Manisa, İzmir, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Aydın, Denizli, Bursa, İstanbul, Yalova ve Çanakkale illerinden 340 sporcu katıldı. 3 gün süren ve oldukça çekişmeli geçen grup müsabakalarına Aydınlı sporcular damgasını vurdu. 45 kilogramda Ardahan Ersevin 1'inci, 48 kilogramda Fırat Taşdemir 2'nci, 60 kilogramda Arif Emir Taşdemir 2'nci, Kemalcan Taşan 3'üncü, 65 kilogramda Ege Ekin Kireç 2'nci, 71 kilogramda Mustafa Güngör 3'üncü oldu. Aydınlı sporcular GrekoRomen stilde 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

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