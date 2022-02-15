ADÜ’de doçentlik deneme dersleri başladı

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Adnan Menderes Üniversitesi’nde görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri Doçentlik Deneme Dersleri, Rektörlük Senato Salonu’nda başladı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol’un başkanlığında gerçekleşen derslere Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Şamil Akyıl, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan v. Aslıhan Büyüköztürk Karul, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sultanhisar MYO Müdürü Prof. Dr. Savaş Duman, öğretim üyeleri ve görevde yükselmeleri gerçekleşecek akademisyenler katıldı.

Doçentlik kadrosuna başvuran Doç. Dr. Burcu Gürsoytrak, Doç. Dr. Hicran Dönmez Özkan, Doç. Dr. Keziban Amanak, Doç. Dr. Alper Kartal, Doç. Dr. Yasin Yıldız, Doç. Dr. Hasan Ulukan, jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı.

Öğretim üyelerimizi tebrik eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, akademisyenlere cübbelerini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

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