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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da Kestane Çalıştayı düzenlendi

İHA

Aydın’da Kestane Çalıştayı düzenlendi

Kestane üretiminde Türkiye genelinde birinci sırada yer alan Aydın’da, gerçekleştirilen çalıştay düzenlenen açılış töreni ile başlarken, kestanenin de yol haritası belirlendi.

Türkiye’nin en fazla kestanesinin üretildiği Aydın’da, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) koordinatörlüğü, Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde Kestane Çalıştayı gerçekleştirildi. 2013 yılında Aydın Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alınan kestanede yaşanan hastalıklar, sorunlar ve çözüm önerileri gibi konuların görüşüldüğü çalıştayın, birinci oturumu Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un da katılımıyla başladı. Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda 10.00 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan çalıştay 2 oturumdan oluşurken, kestanenin yarını için yol haritası da belirlendi.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, “Aydın Kestanesi, ilimiz ekonomisine olan katkısı açısından önem arz etmektedir. Ülkemizin kestane ağacı varlığının yüzde 31’lik kısmı Aydın’da yer alırken, üretiminde ise yaklaşık yüzde 34’lük kısmını Aydın tek başına gerçekleştirmektedir. Kırsalda kalkınmanın istikrarı ve ülkemiz ekonomisine katkı sunması sebebiyle üreticilerimiz başta olmak üzere tüccarımız ve ihracatçılarımıza maksimum fayda sağlayacağını düşündüğümüz bu çalıştayımızda kestanenin üretimden pazarlama sürecine kadar yaşanan sorun ve çözüm önerileri, ticari değeri ve markalaşma süreci, konunun uzmanları tarafından paylaşılacaktır. Çalıştayın, tüm paydaşlara ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Çalıştayı önemsiyorum”
Çalıştayı çok önemsediğini vurgulayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “2020 verilerine göre dünya kestane üretiminin yaklaşık olarak 2 milyon 232 bin ton olduğunu biliyoruz. Bu üretimin yüzde 75’i Çin’de gerçekleşmekte ve Çin’den sonra da özellikle ülkemiz dünyada 76 bin tonluk üretimi ile dördüncü sırada yer almaktadır. İlimiz de bu anlamda önemli kestane üretim merkezlerinden birisi ve 25 bin 506 ton kestane üretimi ile yüzde 34’lük bir üretimle Aydın ili birinci sırada yer almaktadır. Devletimizin farklı kurumları zaman zaman kestane üreticilerini destekleyen çalışmalar gerçekleştirmektedir. Kırsal kalkınmayı destekleme programı içerisinde de bazı üreticilerimize de çeşitli destekler verilmiştir. İlimizin önemli üretim noktalarından biri halinde olan kestanenin mevcut durumu sorunları ve geliştirebilme alanında neler yapabiliriz konusu bu çalıştayda bütün boyutlarıyla ele alınacak. Akademik birikim, üreticilerimiz, bu işle uğraşan tüccarlar, konunun farklı boyutlarını bu çalıştayda ortaya koyacaklardır ve buradan çıkacak sonuçlar da bundan sonraki süreçte bizim yol haritamız olacak. Çalıştayı bu yönüyle önemsiyorum. Bu kapsamda da açılış programında sizlerle olmak istedim. Bu çalıştayın ilimizin, kestane üretiminin daha iyi bir noktaya taşınmasında, ekonomik anlamda bizlere daha fazla katkı sağlayacak bir boyuta getirilmesinde önemli bir aşama olmasını diliyorum“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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