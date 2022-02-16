Kuşadası'nda korkutan deprem

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi'nde alınan bilgiye göre Kuşadası Körfezi'nde saat 01.19'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 5.4 km derinliğinde gerçekleşti. Meydana gelen deprem kısa süreli vatandaşlarda paniğe neden oldu.

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