“Latmos’'daki insan silueti şaşırtıyor

Benzersiz doğası, birbirinden ilginç vahşi kayalıkları, mağaraları ve kaya sığınakları içinde geçmiş tüm uygarlıkların izlerini taşıyan Latmos'ta (Beşparmak Dağları), bir kayanın insan yüzü suretine benzemesi görenleri şaşırtıyor.



Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan, tarihi ve doğal güzellikleri ile adeta açık hava müzesi olan Aydın’da yer alan Latmos, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Tarihi 8 bin yıl öncesine dayanan kaya sığınaklarına çizilen resimleri, meandr figürleri, antik kalıntıları ile görülmesi gereken önemli yerlerden olan Latmos’un kayalık arazileri de görenlerin dikkatini çekiyor.



Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Latmos’ta insan yüzü suretine benzeyen bir kayanın fotoğrafını “Latmos’un yakışıklısı” notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede birçok vatandaşın beğenisini toplarken, kaya üzerindeki hatların net bir şekilde insan yüzü suretine benzemesi ise görenleri şaşırttı. Kısa sürede birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan “Latmos’un yakışıklısı” fotoğrafı ise açık hava müzesi olan Aydın’ın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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