Başkan Erol’un çağrısına, Buharkentli vatandaşlardan tam destek

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’un, ilçeye yapılması planlanan huzurevi projesi için yaptığı destek çağrısına Buharkentliler kayıtsız kalmazken, bu zamana kadar toplam 48 bağış yapıldı.



Buharkent Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan 75 kişilik huzurevi için çalışmalar başladı. Geçtiğimiz aylarda Aydın Valiliği başkanlığında Buharkent Belediyesi ile Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün ardından proje çalışmaları da hız kazanırken, huzurevinin 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Huzurevi için el ele veren Buharkentli vatandaşlar ise Belediye Başkanı Mehmet Erol’un destek çağrısına kayıtsız kalmadı. Başkan Erol’un destek çağrısı üzerine harekete geçen vatandaşlar ilçeye huzurevinin kazandırılması için ellerini taşın altına koyarak, bağış yapmaya başladı. Başkan Erol’un çağrısının ardından bu zamana kadar 48 kişi huzurevi için bağışta bulundu.



Vatandaşların ilgisi ve verdikleri desteklerden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Erol, “Bağış kampanyamıza vatandaşlarımızdan önemli destek var. Bu işin azı çoğu yok ve tüm vatandaşlarımız çağrımız üzerine harekete geçerek huzurevi için bağışta bulunmaya başladılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İlçemizde ihtiyaç olan bu huzurevi için, tüm vatandaşlarımız destek yarışına girdiler, bugüne kadar toplam 48 bağışımız oldu. Huzurevinin bu yıl içerisinde inşaatı başlayacak ve 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. El birliği ile vatandaşlarımızca talep edilen huzurevini hayata geçireceğiz ve inşallah yerel imkanlarımızla da huzurevimizi ilçemize kazandıracağız” dedi.

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