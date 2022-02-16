ADÜ'lü Görgüç, Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Bilardo Öğrenci Topluluğu Başkanı ve Eğitim Fakültesi öğrencisi Hakan Görgüç Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu.



ADÜ Eğitim Fakültesi öğrencisi Hakan Gögrüç Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen 2022 Yılı 3 Bant Gençler (U21) 1. Etap Türkiye Şampiyonası'nda yeniden Türkiye Gençler 3'üncüsü oldu. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğrencimizi tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi.

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