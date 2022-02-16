Mavi ile yeşilin bir arada olacağı Bülent Ecevit Parkı yenileniyor

Kuşadası Belediyesi kentteki yeşil alanları artırmak amacıyla park yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye’nin eski başbakanlarından Bülent Ecevit’in adını taşıyan parkın yenileme çalışmalarına başlandı.



Kuşadası Belediyesi’nin ’Daha Yeşil Bir Çevre’ hedefiyle yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Son 2,5 yıl içerisinde kente 43 yeni park alanı kazandıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan da mevcut parkları yeniliyor. Ekipler tarafından son olarak Güvercianda Caddesi üzerinde bulunan bin 800 metrekare alan üzerine kurulu Bülent Ecevit Parkı’nda yenileme çalışmalarına başlandı.



Bülent Ecevit Parkı’nın denize sıfır olan konumunun dikkate alınarak başlatılan çalışma kapsamında parkın otomatik sulama sistemleri, aydınlatmaları ve oturma grupları tümüyle yenilenecek. Parkın çevresine, kent dokusuna uygun doğal taşlar kullanılarak 309 metre uzunluğunda duvar örülecek. Çocukların oyun alanı 379 metrekareye yükseltilerek zemini kauçuk kaplı yeni bir oyun grubu monte edilecek. Parka ayrıca, Bülent Ecevit’in herkesçe bilinen bir görseli örnek alınarak yapılan yeni bir heykeli dikilecek. Yine Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu’nda yontulan ‘Güvercin’ temalı heykellerden biri de parka yerleştirilecek.



Park içinde yaşama ve beslenme imkanı bulan kuşlar için 6 kuş suluğu, 3 kuş evi ve 2 de kuş yemliğinin yapılacağı Bülent Ecevit Parkı’na ağaç, çalı ve yer örtücü bitkiler de dikilecek. Yaya yolları granit ve bazalt taşlarla da kaplanacak olan parktaki çimlik alan 825 metrekareye yükseltilecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yeşil dokusu korunarak yürütülen çalışmalarla Bülent Ecevit Parkı, kısa süre içerisinde çok daha modern ve estetik bir görünüme kavuşacak. Mavi ve yeşilin bir arada olacağı parkta, çocuklar da neşe içerisinde oynayacak.

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