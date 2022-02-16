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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim Gençlik Merkezi’nde sona gelindi

İHA

Didim Gençlik Merkezi’nde sona gelindi

Didim Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Didim Gençlik Merkezi’nde sona yaklaşılırken (DİGEM), Aydın'ın ilk açık hava sineması alanına ev sahipliği yapıyor.
Hayata geçirdiği projeler ile adından yerel ve ulusal basında sık sık söz ettiren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, bir ilke daha imza atıyor.
Başkan Atabay'ın imza projeleri arasında yer alan Didim Gençlik Merkezi çalışmalarında sona gelindi. Hisar Mahallesi'nde yer alan, 300 kişilik amfi tiyatro görünümünde derslik, 600 metrekarelik çok amaçlı salon, fuaye alanı, sınıflar, nikah ve toplantı salonu, kafeterya ve spor salonunu içinde barından tesis Didimlilerin hizmetine sunulmak için gün sayıyor.
Modern mimarisiyle turizmin başkenti Didim'e değer katması amaçlanan merkez, Aydın'ın ilk açık hava sineması alanına da ev sahipliği yapıyor. DİGEM'in arka bahçesinde yer alan ve 7'den 70'e tüm Didimlilerin kullanabileceği açık hava sineması alanı, merkezin açılmasıyla vatandaşlarla buluşacak.
Didim'i her geçen gün bir adım öteye taşımak için çalışmalarının süreceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didim Gençlik Merkezi'nin çalışmalarında sona gelindi. Ekiplerimizin yoğun çabası ve hummalı çalışmaları ile DİGEM, turizm sezonunda vatandaşlarla buluşmak için hazır hale getirildi. Didim'e yakışan bu merkez, tüm Didimlilerin kendisi için bir yer bulabileceği bir yapı oldu. Aynı zamanda bir ilke de imza attık ve Aydın'ın ilk açık hava sineması alanını buraya koyduk. İnşallah merkezimizin açılmasıyla Didimliler günlerini burada geçirecek. Şimdiden tüm Didim'e hayırlı olsun" dedi.

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