Didim Belediyesi doğayı korumak için bir adım daha attı Didim'de faaliyet gösterilen eczanelere 'atık ilaç toplama kutusu' dağıtıldı

Didim Belediyesi, son kullanma tarihi geçen ve atık haline gelen ilaçların geri dönüşüme kazandırılması için ilçe genelinde bulunan eczanelere atık ilaç toplama kutusu dağıttı.



Didim Belediyesi tarafından 'Tasarruf Kenti Didim' sloganıyla hayata geçirilen birçok proje ve girişim yeni çalışmasıyla da vatandaşların takdirini kazandı. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile harekete geçen ekipler, ilçe genelinde bulunan eczanelere atık ilaç toplama kutusu dağıttı. Kutularda toplanan son kullanma tarihi geçmiş ve atık haline gelmiş ilaçların Didim Belediyesi tarafından toplanarak geri dönüşüme kazandırılacağı belirtildi.



Geri dönüşüm projesine imza atan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a teşekkür eden Eczacı Hazal Kuzucu, "İlaçlarımızı çöpe değil eczanelerdeki ilaç toplama kutularına atalım. Böylelikle hem çevreye zarar vermemiş hem de geri dönüşüme katkıda bulunmuş olursunuz" dedi.



Atık ilaçların doğada uzun yıllar çözülmediğini ve geri dönülmez tahribatlara yol açtığını söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Atık ilaçların kontrolsüzce atılması, lavabolara dökülmesi gibi durumlar çevre ve insan sağlığını doğrudan etkilemektedir. Atık ilaçları eczanelerdeki kutulara bırakarak çevreyi koruyabiliriz. Bizler Didim Belediyesi olarak ilçemizde bu yöndeki ilk adımı attık ve atık ilaç toplama kutularımızı dağıtmaya başladık. Tüm Didimlileri bu önemli çevre hareketine bekliyoruz" dedi.

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