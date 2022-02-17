Köşk Belediyesi Zabıta Ekipleri KDV indirimi denetimi gerçekleştirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın'ın Köşk ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi sonrası marketlerde denetim gerçekleştiriliyor.



Köşk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren yüzde 7'lik KDV indirimi fiyat kontrolü denetimi gerçekleştirdi. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Hemşehrilerimizin güvenilir piyasa şartlarında, sağlıklı alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla ilçemizde faaliyet gösteren marketlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yürürlüğe konulan yüzde 7'lik KDV indirimi fiyat kontrolü denetimini gerçekleştirdik. Temel gıda ürünlerinin raf, kasa ve KDV indirim fiyatları zabıta ekiplerimiz tarafından titizlikle incelendi. Hemşehrilerimizin mağdur olmamaları için denetimlerimiz periyodik olarak devam edecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.