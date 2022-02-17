Aydın’da baharın müjdecisi bademler erken çiçek açtı

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Aydın'da hava sıcaklıklarının artmasıyla bahar havası yaşanırken, bu yıl baharın müjdecisi olarak bilinen bademler de erken çiçek açtı.



Ülke genelinde birçok bölgede kış esareti yaşanırken, hava sıcaklıkları artan Aydın’da baharın müjdecisi olarak bilinen badem ağaçları çiçek açtı. Bu yıl bademler erken çiçek açarken Şubat ayında bademlerin çiçek açması ise çiftçileri şaşırttı.



Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesine aldanan bazı ağaçlar çiçek açarken, vatandaşlar güneşli ve sıcak günlere aldanarak erken çiçek açan badem ağaçlarının soğuk yaşanması halinde çiçeğe duran meyve ağaçlarını soğuk vurabileceğini belirtti.



Aydın’da ova kesimlerde ve güney arazilerde badem ağaçlarının çiçek açması ile birlikte tabiatta bahar havası yaşanırken, yüksek kesimlerde soğukların etkisini sürdürdüğü belirtildi.

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