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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özer pamuk üreticilerinin taleplerini zirveye taşıdı

İHA

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Ulusal Pamuk Konseyi ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle Hatay'da gerçekleşen 6. Ulusal Pamuk Zirvesi'ne katıldı. Pamuk Sektöründe sürdürülebilirlik ana temalı buluşmanın hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Özer, sektör paydaşları ve bakanlık yetkilileriyle istişare ve değerlendirmelerde bulundukları zirvenin verimli geçtiğini kaydetti.

Başkan Özer pamuk üreticilerinin taleplerini zirveye taşıdı

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Ulusal Pamuk Konseyi ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle Hatay’da gerçekleşen 6. Ulusal Pamuk Zirvesi’ne katıldı. Pamuk Sektöründe sürdürülebilirlik ana temalı buluşmanın hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Özer, sektör paydaşları ve bakanlık yetkilileriyle istişare ve değerlendirmelerde bulundukları zirvenin verimli geçtiğini kaydetti.

Hatay’da gerçekleşen 6. Ulusal Pamuk Zirvesi’ne, Türkiye’nin dört bir yanındaki sektör paydaşlarının yanı sıra Aydın’daki borsa ve TARİŞ Pamuk Kooperatifi başkanlarıyla tekstil ve çırçır fabrikası temsilcileri de akın etti. Türkiye’nin en büyük pamuk tarım satış kooperatifi ünvanlına sahip olmasıyla bilinen 131 No’lu Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer ise beraberindeki TARİŞ Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Baki Bakanoğlu, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Engin Öztürk ve Birlik Delegesi Ali Barışık ile zirveye katılım sağladı. Yaptığı açıklamada, zirvenin verimli geçtiğini kaydederek pamuk sektöründe sürdürülebilirliğe katkı sağlamasını temenni eden Başkan Özer, pandemi şartlarına rağmen üreticinin pamuk üretiminden vazgeçmediğini ve bu sezonda da ekimin daha da artacağını vurgulayarak üreticilerin taleplerini ilk ağızdan yetkililere aktardıklarını belirtti.

“Pamuk üretiminde sürdürülebilirliği destekliyoruz”
İlerleyen günlerde sonuç bildirgesi yayımlanacak olan zirvenin pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamadığını hatırlatan Başkan Özer, “Pamuk, sadece tekstil sektörü için değil çeşitli endüstriler için de lif, yem ve gıda olarak da bakıldığında global ölçekte önemli bir mahsuldür. Bu noktada biz dünden bugüne pamuk üretiminin sürdürülebilirliğini doğrudan destekleyen bir üretici kooperatifi olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Her ne kadar pamuk üretiminin geleceği; kötü çevre yönetimi ve dengesiz piyasaların tehdidi altında da olsa en son pandemiyle birlikte istikrarlı bir fiyat trendi yakalanması üreticimizin rağbetini bu sezondan itibaren önümüzdeki yıllarda daha da artıracaktır. Hatay’da gerçekleşen zirve bu bakımdan ülkemizde pamuğun geleceğine dönük olarak da büyük önem arzediyor. Zirve vesilesiyle sektör paydaşlarımız ve bakanlık yetkililerimizle birebir görüşme fırsatı yakaladık. Taleplerimizi aktararak çeşitli değerlendirmelerde bulunduk. 6. Ulusal Pamuk Zirvesi’nin geçtiğimiz sezon altın yılını yaşayan pamuk üreticilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, zirvede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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