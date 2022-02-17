Aydın Ticaret Borsası, Aydın Memecik Zeytinyağı'nı Hatay’da tanıtacak

Aydın Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alınan Aydın Memecik Zeytinyağı, 1920 Şubat 2022 tarihlerinde Hatay'daki bir alış veriş merkezinde tanıtılacak.



Aydın Ticaret Borsası, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle ara verdiği Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinliklerine yeniden başlayacak. Pandemi tedbirlerinin dikkat edileceği Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinliklerinde tüketicilere tadım panelistleri tarafından kaliteli zeytinyağının önemi ve ayırt edici özellikleri anlatılacak. Gerçekleşecek olan Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri’nde tadım panelistleri tarafından 'doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği' tadım yaptırılarak anlatılacak olup hakiki zeytinyağının ayırt edici özellikleri ile zeytinyağının tüketimi konusunda bilgilendirme yapılacak. Etkinlik kapsamında Aydın Memecik Zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliliğini arttırmaya beraberinde kişi başına düşen iç tüketim miktarının artmasına katkıda bulunacak.



Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri ile ilgili açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Bilindiği üzere son dönemde ülkemizi ve dünyamızı etkisi altına alan pandemi koşullarında doğal ve katkısız ürünlere talep artmış olup bu talep artışı beraberinde tağşişli ürün oranlarında da yükselişe sebebiyet vermiştir. Aydın Ticaret Borsası olarak Aydın Memecik zeytinyağının bilinirliğini arttırmak için 2015 yılında ilk defa Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması Projesi adı ile başlatmış olduğumuz tadım ve tanıtım etkinliklerimizi 28 ilde gerçekleştirdik. Bunun devamı olarak da 17 Eylül 2020 tarihinde coğrafi işaret tescilini aldığımız ve Avrupa Birliği coğrafi işareti tescil sürecini başlattığımız Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinliğimize devam etmekteyiz. Düzenlemiş olduğumuz tadım günleri ile kaliteli zeytinyağının nasıl olması gerektiğini tüketicilerimize aktarıyoruz. Ülkemizin birçok ilinde gerçekleştirmiş olduğumuz tadım etkinleri ile bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturarak, tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine göre üstün kalitede olan Aydın Memecik Zeytinyağının bilinirliğini, ülkemizde var olan zeytinyağı tüketiminin arttırılmasını amaçlanmaktayız” dedi.



Markalaşmanın arttırılması, bölgemiz ürünlerinin ulusal ve uluslararası imajının güçlendirilmesi, yurtiçi tüketimin arttırılması, tağşişli yağ satışlarının engellenmesi konusunda özverili çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, hakiki zeytinyağının nasıl olması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak isteyen herkesi Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri etkinlerine davet etti.

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