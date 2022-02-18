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29 Ekim Kadınlar Derneği Kuşadası Şubesi açıldı

İHA

İnsan ve kadın haklarını savunmak, geliştirmek ve toplumda cinsiyet eşitliği bilincini oluşturmak amacıyla kurulan '29 Ekim Kadınları Derneği'nin' Kuşadası Şubesi, düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Dernek Genel Başkanı Şenal Sarıhan; "Biz ülkemizde kadınların sesi olmak için mücadele ediyoruz" dedi.

29 Ekim Kadınlar Derneği Kuşadası Şubesi açıldı

İnsan ve kadın haklarını savunmak, geliştirmek ve toplumda cinsiyet eşitliği bilincini oluşturmak amacıyla kurulan ’29 Ekim Kadınları Derneği’nin’ Kuşadası Şubesi, düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Dernek Genel Başkanı Şenal Sarıhan; “Biz ülkemizde kadınların sesi olmak için mücadele ediyoruz” dedi.

29 Ekim Kadınları Derneği’nin Kuşadası şubesi, Kuşadası Fatma Özel Arabul Kültür Merkezi’nde (KUAKMER) düzenlenen törenle açıldı. Törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Melahat Yaylacı, Funda Şenol ve Hasan Çelik, Kuşadası Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Ethem Kerim, Dernek Genel Başkanı Şenal Sarıhan, yönetim kurulu üyesi Aynur Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Kuşadası’nda faaliyet gösteren kadın derneklerinin üyeleri katıldı. Açılış töreninden önce Türkiye’de Medeni Kanun’un kabulünün 96. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, “Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kadınlarımız çok önemli haklar kazandı. Sivil toplum kuruluşları olmadan toplumda bilinç yükselmez. Bu bağlamda 29 Ekim Kadınları Derneği Kuşadası Şubesi’ne başarılar diliyorum” dedi.

“İnsan hakları için çok önemli"
Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Melahat Yaylacı ise “Türkiye’de bugün gelinen noktaya baktığımızda insana verilen değerin çok eksildiğini görmekteyiz. Bu bağlamda insan haklarının çok önemli olduğuna vurgu yapmak istiyorum. Çünkü insan haklarının olduğu bir yerde kadın ve çocuk hakları da olur” diye konuştu.

29 Ekim Kadınları Derneği Kuşadası Şubesi Başkanı Müge Tilki; “Öncelikli hedefimiz kentimizde, herkese dokunan, gören, duyan, sokağın nabzını tutan bir dernek olmak. Kadınlarımızı geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. Kuşadası’nda her zaman kadınlarımızın yanında olacağız” diye konuştu.

“Kadınların sesi olmak için mücadele ediyoruz"
Törende konuşan Dernek Genel Başkanı Şenal Sarıhan ise “Amacımız, dünya ve ülkemiz kadın hareketinin ve Cumhuriyet Devrimlerinin kadının toplumsal yaşama eşit katılımı için açtığı yolu izleyerek genelde insan hakları, özelde kadının insan haklarını savunmak, geliştirmek, toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci oluşturmaktır. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin gereklerine uygun olarak, yasal planda ve yaşamın içinde kadınların statüsünü yükseltmek, kadın ve çocukların her türlü şiddetten korunması için çalışmaktır. Bizler kadınların sesi olmak için mücadele ediyoruz. Ülkemizde kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin bir an önce son bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Melahat Yaylacı ve Funda Şenol, 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan ile yönetim kurulu üyesi Aynur Yılmaz’a çeşitli hediyeler verdi.

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