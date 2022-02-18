Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Laboratuvar personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi

İHA

Aydın'da ilçe ve il sağlık müdürlükleri ile Halk Sağlığı Laboratuvarlarında görev yapan personelin yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri verilerek, eğitime katılım sağlayanlara eğitim belgesi düzenlendi.

Laboratuvar personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi

Aydın'da ilçe ve il sağlık müdürlükleri ile Halk Sağlığı Laboratuvarlarında görev yapan personelin yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri verilerek, eğitime katılım sağlayanlara eğitim belgesi düzenlendi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çevre Sağlığı Birimi tarafından organize edilen, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu gereği, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanları tarafından İSG’ne yönelik davranış değişikliğinin sağlaması amacıyla eğitim verildi. Efeler, İncirliova, Germencik, Koçarlı, Çine, Karpuzlu, Sultanhisar, Köşk ilçelerinde ve İl Sağlık Müdürlüğü ile Halk Sağlığı Laboratuvarında çalışan personele yönelik düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri tamamlanarak, katılım sağlayanlara eğitim belgesi düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Didim Belediyespor’da çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Didim Belediyespor’da çalışmalar sürüyor
Acil Obstetrik Bakım Programı Sektörler Arası İşbirliği Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Acil Obstetrik Bakım Programı Sektörler Arası ...
Kuşadası'na okul müjdesi
YEREL HABERLER Kuşadası'na okul müjdesi
29 Ekim Kadınlar Derneği Kuşadası Şubesi açıldı
YEREL HABERLER 29 Ekim Kadınlar Derneği Kuşadası Şubesi açıldı
Karpuzlu'da 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Karpuzlu'da 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
Başkan Atabay, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği’ni ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Atabay, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler ...
Aydın'da gıda denetimlerinde 14 işletmeye 253 bin TL yasal işlem uygulandı
YEREL HABERLER Aydın'da gıda denetimlerinde 14 işletmeye 253 bin TL ...
Karpuzlu’da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Karpuzlu’da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
Kuşadası Belediyesi'nden çiftçiye tam destek
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi'nden çiftçiye tam destek
Nazilli, yılın büyük deve güreşi için hazır
YEREL HABERLER Nazilli, yılın büyük deve güreşi için hazır
Efeler'de 3. Gündüz Bakımevi için hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Efeler'de 3. Gündüz Bakımevi için hazırlıklar sürüyor
Söke Devlet Hastanesi'ne yeni diyaliz cihazları kazandırıldı
YEREL HABERLER Söke Devlet Hastanesi'ne yeni diyaliz cihazları ...
Aydın Ticaret Borsası, Aydın Memecik Zeytinyağı'nı Hatay’da tanıtacak
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası, Aydın Memecik Zeytinyağı'nı ...
Aydın’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Başkan Özer pamuk üreticilerinin taleplerini zirveye taşıdı
YEREL HABERLER Başkan Özer pamuk üreticilerinin taleplerini zirveye ...
Mersinbelen, sulama göletine kavuşuyor
YEREL HABERLER Mersinbelen, sulama göletine kavuşuyor
Aydın’da baharın müjdecisi bademler erken çiçek açtı
YEREL HABERLER Aydın’da baharın müjdecisi bademler erken çiçek açtı
Köşk Belediyesi Zabıta Ekipleri KDV indirimi denetimi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Köşk Belediyesi Zabıta Ekipleri KDV indirimi denetimi ...
Başkan Atabay esnafın sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Atabay esnafın sorunlarını dinledi
Nazilli’de kırsal mahallelere yapılan yatırımlarla tarımsal göç destekleniyor
YEREL HABERLER Nazilli’de kırsal mahallelere yapılan yatırımlarla ...
Didim Belediyesi doğayı korumak için bir adım daha attı Didim'de faaliyet gösterilen eczanelere 'atık ilaç toplama kutusu' dağıtıldı
YEREL HABERLER Didim Belediyesi doğayı korumak için bir adım daha ...
Didim Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinin teknolojik alt yapısı güçlendirildi
YEREL HABERLER Didim Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinin ...
Aydın’da pırasa hasadı başladı, üreticiler de aracılardan dert yandı
YEREL HABERLER Aydın’da pırasa hasadı başladı, üreticiler de ...
23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başlıyor
YEREL HABERLER 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.