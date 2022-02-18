Nazilli Belediyespor çıkış arıyor

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NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçını kazanamayıp Play-Off hattı dışında kalan Nazilli Belediyespor, yarın evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Selim Özen'in yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Onur Demir forma giyemeyecek. Sıralamada 30 puanla 7'nci basamakta yer alan Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Kadir Kar, 1922 Konyaspor'u yenip yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli

2022-02-18 11:23:04



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