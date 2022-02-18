Alıcık, Karatepe Şehitleri'ni unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Karatepe katliamında hayatını kaybeden 98 şehidi unutmadı. Karatepe katliamında hayatını kaybeden şehitleri anan Alıcık; “Bu vahşet hiçbir zaman unutulmayacak ve affedilmeyecektir” dedi.



8 Şubat 1922 gecesi Yunan ordusu tarafından Aydın'ın yaklaşık 400 nüfuslu Karatepe köyünde insanların evlerinin içinde vurularak ve camilerin içine doldurulup camiler ateşe verilerek hamile kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil 200'den fazla kişinin öldürüldüğü Karatepe Katliamı’nı unutmayan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, katliamda hayatını kaybedenleri andı.



18 Şubat günü Karatepe'de bir insanlık dramının yaşandığını belirten Başkan Alıcık; “Karatepe Katliamı sözde uygar dünyanın temsilcileri olarak gören işgalci Yunan Ordusu’nun bir müfreze askeri, 18 Şubat 1922 gecesi, yerli Rumların kılavuzluğunda Karatepe Köyü’nde yaptıkları katliamdır. Sarı Ahmetler, Helvacılar, Mahmutlar ve Akçalar Mahalleleri’nde oturanları Sarı Ahmetler Camisi’nde, Sekiyurt Mahallesi’nde oturanlar da Sekiyurt Cami’sinde toplayıp, üzerlerine makinalı tüfeklerle ateş açtılar, bombalar attılar, üzerlerine çıkıp tek tek süngülediler, son olarak da çalı parçaları ve benzinle camileri yaktılar. Sarı Ahmetler Camisi’ndeki 123 kişiden 98’i şehit oldu, 25’i ise yaralı olarak kaçmayı başarabildi. Sekiyurt Camisi’nde ise 56 kişi şehit edildi” dedi.



Karatepe Köyü Katliamının, Yunan işgali süresince bölgede gerçekleştirilen en büyük sivil katliam olduğunu ifade eden Başkan Alıcık "Resmi belgelere ve tanıkların anlatımlarına göre, hayatını kaybedenlerin sayısının 200’ün üzerinde olduğu belirlendi. Türk Milleti ve ve insanlık, bu vahşeti gerçekleştirenleri hiçbir zaman unutmayacak ve affetmeyecektir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Saygıyla, hürmetle, rahmetle anıyorum" dedi.

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