Aydın’da konut satışları arttı

Aydın’da Ocak ayında konut satışları yüzde 43,6 artarak 2 bin 184 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Ocak ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da konut satışları 2022 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,6 oranında artarak 2 bin 184 oldu. Bu satışların 569’u ilk satış, bin 615’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 110 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 8 bin 225 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 31 konut ile Hakkari ve 44 konut ile Bayburt oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,5’lik payla 9. sırada yer aldı.



İpotekli satışlar arttı

Aydın’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92 oranında artış göstererek 407 oldu. Bu satışların 98’i ilk satış, 309’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 18 bin 183 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 20,6 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 18,6 olarak gerçekleşti.



Diğer satışlar 35,8 arttı

Aydın’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 oranında artış göstererek bin 777 oldu. Bu satışların 471’i ilk satış, bin 306’sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 70 bin 123 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.