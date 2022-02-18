Aydın Büyükşehir’in ürettiği kuşkonmazlar Halk Ege Et Market'lerinde yerini aldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen ekonomik değeri yüksek tarım ürünleri tüketicilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor. “Aydın Çiftçi Merkezi”nde deneme üretimi yapılan kuşkonmaz da başarılı sonuç vererek Aydın'da alternatif tarım ürünü olarak üretimde yerini aldı.



Bu yıl Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan AYSERA tarafından örtü altı ve açık alan üretimi yapılan kuşkonmazlar erkenci hasatla Halk Ege Et marketlerinde tüketicilerle buluşmaya başladı. Aydın’da katma değeri yüksek tarım ürünlerini üretmeyi ve yaygınlaştırmayı sürdüreceklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın çiftçisinin daha fazla kazanması için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Özlem Çerçioğlu tarafından Aydın'a kazandırılan “Aydın Çiftçi Merkezi”nde deneme üretimleri yapılan ve çok başarılı sonuçlar alınan kuşkonmazlar AYSERA tarafından üretilerek Halk Ege Et marketlerinde tüketicilerin beğenisine sunuldu. Aydın iklimine uyum sağlayan kuşkonmazlardan yüksek verim alınırken kuşkonmazın katma değerli ürün üretmek isteyen çiftçiler için Aydın şartlarında bir alternatif ürün olacağı da gösterilmiş oldu.

Kuşkonmazın iç piyasada değerlendirilmesinin yanı sıra ülkeye döviz girişi sağlayan ihraç ürünü olduğunun da altını çizen Başkan Çerçioğlu, “Kuşkonmaz üretimi yaparak alternatif tarım ürünlerine yönelmek isteyen çiftçilerimize bir yol daha açmış olduk. Şimdi de hasat ettiğimiz kuşkonmazları tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Aydın çiftçisinin daha fazla kazanması için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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