Buharkentli gençler, kütüphaneden çıkmıyor

Kültür Bakanlığı işbirliğiyle Buharkent Belediyesi tarafından yeniden ilçeye kazandırılan Halk Kütüphanesi’nde kitap okuma oranları her geçen gün artarken, gençler de kütüphaneye yoğun ilgi gösteriyor.



Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’un, girişimleriyle ilçeye yeniden kazandırılan İlçe Halk Kütüphanesi’ne, ilçede öğrenim gören öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Kültür Bakanlığı işbirliğiyle yeniden hayata geçirilen ve her ay ortalama 10 bin kitap trafiği yaşanan kütüphanede bin 900 kayıtlı üye bulunuyor. Daha önceleri atıl vaziyette bulunan ve kimsenin faydalanamadığı bir kütüphane olduğuna dikkat çeken Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Kültür Bakanlığı işbirliğiyle çağa uygun, modern bir kütüphaneyi ilçeye kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade etti.



Kültür Bakanlığı ile birlikte 2016 yılında kütüphaneyi ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, gençlerin kütüphaneye gösterdiği yoğun ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek; “Önceden sadece üçüncü katta kapısı kilitli, çocukluğumuzdan kalan kitapların olduğu, güncel kitapların olmadığı ve kimsenin faydalanmadığı bir kütüphaneydi burası. Şimdi ise modern bir kütüphanemiz oldu ve gençlerimizden yoğun ilgi görüyor. Önemli olan vatandaşlarımıza şartları sağlamak ve o mekanları sunmak. Bizler de kültürel ve eğitime yönelik çalışmaları önemsiyoruz” dedi.



Geç saatlere kadar kütüphanede yoğunluk oluşturan gençlerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Erol, paylaşımında “Gece saat 9 ve kütüphanemiz gençlerimizle dolu. Kütüphanemiz gençlerimizin isteği doğrultusunda Pazar ve Pazartesi dışında her gün saat 22.30’a kadar açıktır. Gençlerimizin yoğun bir şekilde kütüphanemizi kullanmaları bizi çok mutlu ediyor. Kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.