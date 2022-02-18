Vali Aksoy, "Canlara sahip çıkalım" Sosyal medya akımına Vali Aksoy da katıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un Dünya Kediler Günü dolayısıyla paylaştığı fotoğraf, dikkat çekti. Vali Aksoy’un sokak kedisi yavrusunu sahiplenmesi takdir topladı.



Dünya Kediler Günü dolayısıyla birçok hayvanseverin kedileri ile olan fotoğraflarını paylaşması akımına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da katıldı. Bir sokak kedisinin yavrusunu sahiplenen Vali Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma “Bu bizim Pamuk. Sokak kedisinin yavrusu olarak ailemize katıldı. Canlara sahip çıkalım” notunu düştü.

.

Vali Aksoy, can dostlarına sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekerken, paylaştığı fotoğraf ise hem takdir topladı hem de büyük beğeni aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.