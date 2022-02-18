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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başladı

İHA

23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' turnuvasının Aydın ayağının açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var'ın Aydın'daki maçları Efeler ilçesindeki Aydın Yıldız Spor Tesisleri halı sahasında başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan turnanın açılışına Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Efeler İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürü Mithat Yıldırım, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Aydın Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasip Arıkan, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Yıldızspor Kulüp Başkanı Kaya Özcan, takımların antrenörleri ve sporcuların aileleri katıldı.

İlk santrasını Aygın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasip Arıkan yaptı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "1113 yaş grubu sporcuların katılım sağladığı yoğun ilgi gösterdiği turnuvaya Aydın'dan 37 takım ve 407 sporcu katılım sağlıyor. TBMM'de yapılacak final müsabakalarında Aydın'dan bir takımı görmeyi çok istiyoruz. İnanıyorum ki sporda güzel başarılara imza atıldığı ilimizde bu turnuvadan da güzel bir sonuç elde edeceğiz. Turnuvaya katılan tüm sporcu ve antrenörlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Turnuvanın ilk maçlarında takım oyuncuları sahada ter dökerken, antrenör ve aileleri de oyunculara saha kenarından tezahürat ve taktikleri ile destek verdi.

Grup maçları Aydın'da oynanacak
Spor sevgisi olan her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla başlatılan 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' müsabakaları, 1828 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye genelinden 15 bin 895 çocuğun başvurduğu müsabakalar, 156 kız, bin 289 erkek takımı olarak gerçekleştirilecek. 1113 yaş grubu sporcuların katılım sağladığı futbol turnuvası grup müsabakası maçları, 1420 Mart tarihlerinde Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak, Manisa, İzmir, Muğla ve Denizli illerinin birinci olan kız ve erkek takımlarının katılımları ile Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Final karşılaşmasının TBMM'de yapılması planlanıyor
Maçlar, 7 asil ve 4 yedek sporcudan oluşan takımların 20’şer dakika ve 2 devreli halı sahada eleme usulü şeklinde gerçekleştirilecek. Final karşılaşmasının TBMM’de yapılması planlanan 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek. TBMM tarafından 1'inci olan takım oyuncularına tablet, 2'nci olan takım oyuncularına elektrikli scooter, 3'üncü takım oyuncularına drone hediye edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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