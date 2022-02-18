Nesrin Öğretmen’in hayalleri Söke'de gerçek olmaya devam ediyor

Çayırova Türkkan Göktürk İlkokulu’nda görev yaparken 2019 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Nesin Demirtaş Bilgin’in hayalleri, memleketi Söke’de gerçek olmaya devam ediyor. Görev şehidi Nesrin öğretmenin çocuklar ve öğrenciler için hayallerini gerçekleştirmeye ise kendisi gibi eğitimci olan eşi Mehmet Bilgin aracılık ediyor.



Söke’nin Bağarası Mahallesi’nde Nesin Demirtaş Bilgin’in adını taşıyan anaokuluna akıl zeka oyunları ve montessori hayal sınıfı kazandırıldı. Ankara Çekirdek Özel Yuva ve Aile Danışmanlığı Merkezi kurucusu psikolog Neslihan Başaran’ın katkılarıyla düzenlenen sınıfın açılış töreni gerçekleştirildi.



Açılış törenine Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Vekili Faik Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, İlçe Jandarma Komutanı Salih Devrim, Bağarası Mahalle Muhtarı Esat Arıcı başta olmak üzere Bilgin Ailesi’nin yakınları, davetliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.





Törende Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney tarafından Ankara Çekirdek Yuva kurucusu psikolog Neslihan Başaran’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Söke Belediye Başkan Vekili Faik Polat ise merhume eşi Nesin Demirtaş Bilgin’in adını taşıyan anaokulunun gelişmesinde destek vermeye devam eden Mehmet Bilgin’e çiçek takdim etti. Törende babasının teşekkür plaketini ise Nesrin Öğretmen’in oğlu Kerem Bilgin aldı.



Törende yapılan konuşmalar ve plaket takdiminin ardından, açılışı yapılan akıl zeka oyunları ve montessori hayal sınıfı gezildi. Sınıf düzenlemesi ve içeriğinde yer alan eğitim malzemeleri ile büyük beğeni topladı.

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