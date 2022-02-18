Kuşadası Belediyesi yöneticilerinden eski Kuşadası'na ziyaret

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde alt ve üst yapısı yenilenecek olan Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah Mahallelerinde incelemelerde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Eski Kuşadası olarak bilinen bölgedeki çalışmalar tamamlandığında hemşehrilerimizin bütün sorunları çözülecek” dedi.



Kuşadası Belediyesi yöneticileri, kentin farklı noktalarını ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde alt ve üst yapısı yenilenecek olan Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerinde incelemelerde bulundu. Belediye Meclis Üyeleri Emre Fazlılar İle Mehmet Sarıdedeoğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari esnaf ve vatandaşlarla görüşerek bölgede yaşanan sorunları bire bir dinledi. Güvercin Masa Gezi ekibi de aldığı talepleri anında ilgili birimlere iletti.



Üç mahallenin de uzun yıllar boyunca belediye hizmetlerinden mahrum bırakıldığına dikkat çeken Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Çalışmalar, bölgenin tarihi dokusuna zarar verilmeden yürütülecek. Şu an Camiatik Mahallesi Güzel Sokak’ta ASKİ ekipleri tarafından içme suyu hattı yenileme çalışmasına başlandı. Kuşadası’nın marka değerini artırmak için kent genelinde ilgili kurumlarla uyum ve iş birliği içerisinde projeler yaşama geçiriyoruz. Çalışmalar tamamlandığında eski Kuşadası olarak bilinen Camiatik, Hacıfeyzullah ve Dağ mahallelerinde yaşayan hemşehrilerimizin bütün sorunları kökünden çözülecek” diye konuştu.

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