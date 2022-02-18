Koleksiyonerin evinde 375 parça tarihi eser ele geçirildi

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Burhan CEYHANBahattin ALBAYRAK/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde, koleksiyoner belgesi olan S.A.'nın evine düzenlenen operasyonda, toplam 375 parça tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Didim Milet Müze Müdürlüğü'ne kayıtlı koleksiyoner S.A.'nın Efeler Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda tarihi eser niteliğinde 313 sikke, farklı boyutlarda tarihi eser niteliğinde 6 metal obje, pişmiş topraktan yapılmış farklı boyutlarda 56 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. S.A., '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN Bahattin ALBAYRAK

2022-02-18 16:40:05



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