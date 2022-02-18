Onlar vatanı korumak için yandılar, biz soğuk diye anmayı erteledik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Onlar vatanı korumak için yandılar, biz soğuk diye anmayı erteledik

İHA

Onlar vatanı korumak için yandılar, biz soğuk diye anmayı erteledik

Aydın’ın Köşk İlçesi’ne bağlı Karatepe Köyü’nde tam 100 yıl önce 18 Şubat 1922 günü Yunanlılar tarafından caminin içerisine doldurularak yakılan yüzlerce insanın şehadet yıl dönümünü Köşk İmam Hatip Lisesi’nden bir grup öğrenciden başka kimse hatırlamadı. Köşk Kaymakamlığı tarafından hiçbir etkinlik düzenlenmezken, 18 Şubat’ta yaşanan olayda havaların soğuk olmasından dolayı şehitlerin anma etkinliğinin bir ay sonra yapılacağı öğrenildi.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Yunan mezaliminin en ağır gerçekleştiği yerlerden biri olan Köşk Karatepe’de resmi kayıtlara göre 93 kişi resmi olamayan kayıtlara göre köydeki iki ayrı camide yaklaşık 300 kişi, yakılarak şehit edildi. Yunanlılara direndikleri ve vatanı savunan Efeler’e yardım edip karınlarını doyurdukları gerekçesi ile Sekiyurt ve Sarıahmetler Camisi’ne doldurulup yakılan masum insanların şehit edilmesinin üzerinden bugün tam 1 asır geçti. Oldukça görkemli bir anma etkinliğinin beklendiği Karatepe Şehitliği, bugün adeta içler acısı bir manzara yaşadı. Normal şartlarda binlerce kişinin gelmesi beklenen Şehitliğe sadece Köşk İmam Hatip Lisesi’nde okuyan 11 sınıf öğrencilerinden yaklaşık 30 kişilik bir öğrenci grubu geldi. Öğrenciler burada Yasini Şerif okuyup şehitleri anarken, bölgeye gelen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, tarihe sahip çıkıp şehitleri unutmayan öğrencilere teşekkür etti.
Köşk Kaymakamlığı’ndan kimsenin yer almaması herkesi şaşırttı. Böylesi bir önemli günün ve şehitlerin 89 derece olan hava soğukluğu gerekçe gösterilerek anılmaması şaşırttı. Şehitliğe gelip Yasini Şerif okuyan öğrenciler, hocaların anlattığı o günün tarihini dinledikten sonra şehitlik anıtında hatıra fotoğrafı çektirdiler. Şehitliğe ziyarete gelip öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, tarihe ve böylesi önemli günlere sahip çıkan gençlere teşekkür etti.
“Soğuk diye ertelenmemeli”
Böylesi önemli bir olayın ve şehitlerin hava soğukluğu gerekçe gösterilerek gününde değil başka bir günde anılması kararının değiştirilmesini isteyen Köylülerden Cavit Günel, “Burada 18 Şubat 1922 tarihinde yüzlerce kişi caminin içerisine doldurularak yakılmış. Burayı ilk olarak dedem yaptırdı. 1970 yılında burası yapılırken adeta cami toplu mezar şeklinde ve toprağı birkaç santim açtığında her taraf kemik idi. Bugün büyüklerimizin şehadete erişinin üzerinden tam 1 asır geçti. Eskiden gününde anılırdı. Geçtiğimiz yıllarda kar yağışı var diye soğuklardan dolayı ertelendi. Maalesef soğuk diye şehitlerimiz gününde anılmıyor. Bence gününde anılmalı. Yetkililerin Karatepe Şehitlerimizi olayın yıl dönümünde anılması için program yapmasını istiyoruz.” dedi.
Karatepe Şehitliği’nin geçmişi
Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılara en çok karşı gelen bölgelerden biri Köşk Karatepe Köyü idi. Karatepe Katliamı, Türk halkının direnişini kırmak için, Yunanlıların sistemli bir şekilde uyguladıkları yıldırma politikasının, en trajik örneklerinden birisiydi. Kendilerini uygar dünyanın temsilcileri olarak gören işgalci Yunan Ordusu’nun bir müfreze askeri, 18 Şubat 1922 gecesi, yerli Rumların kılavuzluğunda Karetepe Köyü’ne geldi. Amaçları Kuvayı Milliye’ye destek olan köylüleri, çevre köylere de ibret olacak şekilde cezalandırmaktı. Yunan ihrak (yakma) birliği askerleri, köyün etrafını kuşattıktan sonra, teker teker evlere girdiler. Köylülerden bir kısmını evlerinde silahla tarayarak ve yakarak öldürüyor, büyük bir kısmını da itekaka camilere dolduruyorlardı. Bu arada bulabildikleri para ve kıymetli eşyaları da gasp ediyorlardı. Sarı Ahmetler, Helvacılar, Mahmutlar ve Akçalar Mahalleleri’nde oturanlar Sarı Ahmetler Camisi’nde, Sekiyurt Mahallesi’nde oturanlar da Sekiyurt Cami’sinde toplanarak resmi olmayan kayıtlara göre yüzlerce kişi yakılarak şehit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Efeler'de hizmete açılan 4'üncü Kitap Kafe gençlerin ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Efeler'de hizmete açılan 4'üncü Kitap Kafe gençlerin ...
Ayakkabı hırsızı kedi çıktı
YEREL HABERLER Ayakkabı hırsızı kedi çıktı
Koleksiyonerin evinde 375 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Koleksiyonerin evinde 375 parça tarihi eser ele ...
Nazilli’de 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Nazilli’de 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs ...
Kuşadası Belediyesi yöneticilerinden eski Kuşadası'na ziyaret
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi yöneticilerinden eski Kuşadası'na ...
Grand ve Orient Bazaar'da alt yapı çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Grand ve Orient Bazaar'da alt yapı çalışmaları ...
Kuşadası Belediyesi, öğrencilerin sınav ücretlerini karşılıyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi, öğrencilerin sınav ücretlerini ...
Nazilli Belediyesi Kuşçular’da eksikleri tamamlamaya devam ediyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi Kuşçular’da eksikleri tamamlamaya ...
ADÜFEST, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri hazırlık toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜFEST, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri hazırlık ...
Nesrin Öğretmen’in hayalleri Söke'de gerçek olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Nesrin Öğretmen’in hayalleri Söke'de gerçek olmaya ...
23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başladı
YEREL HABERLER 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' ...
Vali Aksoy, "Canlara sahip çıkalım" Sosyal medya akımına Vali Aksoy da katıldı
YEREL HABERLER Vali Aksoy, "Canlara sahip çıkalım" Sosyal medya ...
Buharkentli gençler, kütüphaneden çıkmıyor
YEREL HABERLER Buharkentli gençler, kütüphaneden çıkmıyor
Aydın Büyükşehir’in ürettiği kuşkonmazlar Halk Ege Et Market'lerinde yerini aldı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir’in ürettiği kuşkonmazlar Halk Ege Et ...
Tohum Otizm Vakfı’ndan Başkan Çerçioğlu’na işbirliği teşekkürü
YEREL HABERLER Tohum Otizm Vakfı’ndan Başkan Çerçioğlu’na işbirliği ...
Aydın’da konut satışları arttı
YEREL HABERLER Aydın’da konut satışları arttı
Alıcık, Karatepe Şehitleri'ni unutmadı
YEREL HABERLER Alıcık, Karatepe Şehitleri'ni unutmadı
Doktorların hak arama yöntemi, yüzlerce vatandaşı mağdur etti Şifa bulmak umuduyla hastaneye giden çok sayıda vatandaş Acil Servis’e yönlendirilirken, Acil Servis önünde yoğunluk meydana geldi. vatandaşlar ise doktorların haklarını ararken vatandaşların haklarını yiyerek mağdur ettiklerini belirterek, doktorlara tepki gösterdi.
YEREL HABERLER Doktorların hak arama yöntemi, yüzlerce vatandaşı ...
Nazilli Belediyespor çıkış arıyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor çıkış arıyor
Didim Belediyespor’da çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Didim Belediyespor’da çalışmalar sürüyor
Laboratuvar personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER Laboratuvar personeline İş Sağlığı ve Güvenliği ...
Acil Obstetrik Bakım Programı Sektörler Arası İşbirliği Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Acil Obstetrik Bakım Programı Sektörler Arası ...
Kuşadası'na okul müjdesi
YEREL HABERLER Kuşadası'na okul müjdesi
29 Ekim Kadınlar Derneği Kuşadası Şubesi açıldı
YEREL HABERLER 29 Ekim Kadınlar Derneği Kuşadası Şubesi açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.