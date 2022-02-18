Ayakkabı hırsızı kedi çıktı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanda meydana gelen ayakkabı hırsızlığının altından kedi çıktı.

Kuşadası’nda bir süredir aynı apartmanda meydana gelen ayakkabı hırsızlığı olayları üzerine bina sakinleri teyakkuza geçti. Çevredeki kamera görüntülerini mercek altına alan ve saatler süren görüntüleri inceleyen vatandaşlar trajikomik bir olayla karşılaştı. Görüntülerde apartmana giren bir kedinin ayakkabıları tek tek alarak apartmanın dışına doğru götürdüğü ortaya çıktı. Olayı şaşkınlıkla karşılayan apartman sakinleri, ilk defa böyle bir şeye şahit olduklarını ifade ettiler.

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