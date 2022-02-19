Koçarlı Belediyesi zabıta ekipleri göz açtırmıyor

Koçarlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın talimatı ile ilçede bulunan zincir ve yerel marketlerde fiyat, etiket ve son kullanma tarihi denetimi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri” kapsamında temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi’nin (KDV) yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesiyle ilgili Resmi Gazetede yayınlanan kararın uygulanmasına yönelik Koçarlı’da da denetimler sıklaştırıldı. Kararı uygulamayan iş yerlerine cezai işlemler uygulanırken, zabıta ekipleri KDV indirim denetiminin yanı sıra market raflarındaki ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrollerini de gerçekleştiriyor.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan gerçekleştirilen denetimler ile ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri’ tanıtım toplantısında açıkladığı KDV indiriminin Resmi Gazete de yayımlanmasının ardından ekiplerimize talimat vererek halkımızın yüksek fiyatlara maruz kalmaması için zincir ve yerel marketlerde KDV denetimlerine ekiplerimiz hız verdi” dedi.

Başkan Kaplan, marketlerin yüksek fiyat uygulamalarının önüne geçebilmek için ilçede denetimleri sıklaştırdıklarını ifade ederek, “Yeni düzenlemeyle yüzde 7'lik bir indirim yapıldı. Üstelik KDV'si yüzde 1'e inen ürünler, enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahip ürünler. Pirinç, makarna, et, çay, kahve, süt ve süt ürünleri yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyve ve sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri gibi insanlarımız günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalar. Tüm bunlarda yapılan vergi indirimi aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım anlamına gelmektedir. Bu yüzden de Zabıta ekiplerimiz marketlerdeki ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek, vatandaşların mağduriyetini önlemek ve de son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin kontrolü amacıyla denetimler gerçekleştiriyorlar. Bu denetimler ekiplerimiz tarafından sık sık tekrarlanarak hiçbir olumsuzluğa izin verdirmeyeceğiz” diye konuştu.

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