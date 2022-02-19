Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akkoyun MHP İlçe Teşkilatını ağırladı

Tur otobüsünde katliam gibi kaza! Ölüler ve yaralılar var!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın ve beraberindeki ilçe yönetimi Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun’a nezaket ziyaretinde bulundu.



Türk Dünyası, Türk Kültürü, Türk Dış Politikasındaki güncel gelişmeler ile birlikte Türk gençliğinin fikri ve ilmî açıdan desteklenmesi hususunda herkesin birlikte hareket etmesi konularının görüşüldüğü nezaket ziyaretinde Dekan Akkoyun, milli hususiyetlerin siyaset üstü olduğunu, yerelden evrensele Türklük değerlerinin sadece Türk Milletini ve İslam Coğrafyasını değil beşeriyetin tamamını kucaklayan ve problemlerine derman olabilecek yegane unsur olduğuna işaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.