Koçarlı’da 17 yıldır yaşatılan gelenek Burada yıllar geçmesine rağmen evler beyaza boyanıyor

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 17 yıl önce başlatılan “Bembeyaz Evler, Köyler” projesi, köylüler tarafından hala yaşatılıyor.



Dönemin Kaymakamı Mustafa Özarslan’ın 2005 yılında başlattığı ve o tarihten sonra kırım kongo kanamalı ateşi hastalığının ortadan kalktığı Koçarlı’da, yıllar geçmesine rağmen beyaz evler alışkanlığı devam ediyor. Proje kapsamında Kaymakam Özarslan, oluşturduğu kaynakla kireç aldırıp ilçedeki tüm evlere badana yaptırmıştı. Projenin üzerinden 17 yıl geçmesine ve Kaymakam Özarslan’ın ilçeden gitmesine rağmen kaymakamın kazandırdığı alışkanlık devam ediyor.



2005 yılında dönemin Aydın Valisi Mustafa Malay'ın ilk fırçasıyla başlayan projede, ilçe merkezi ve 44 köyde yaklaşık 5 bin konut, işyeri ve ahır badana yapılarak tamamen beyaza bürünmüştü. Proje kapsamında köy evleri kireçle beyaza boyanarak, başta kuş gribi ve kırım kongo kanamalı ateşi hastalığı gibi bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alınması amaçlanmıştı. Evlerde yapılan kireçle badanalama işleminden sonra ilçe genelinde sağlık harcamalarında düşüş yaşanırken, yaz mevsiminde de sinek sorunu ortadan kaldırılmıştı. Projenin üstünden 17 yıl geçmesine rağmen köylüler memnun kaldıkları projeyi hala yaşatıyorlar.



Koçarlı köylerindeki evler her sene kireçle boyanarak beyaza bürünüyor. 2005 yılında hayata geçirilen projeyi yaşatan köylüler bu geleneği sürdürerek sağlıklarını koruyorlar. Dönemin Kaymakamı Mustafa Özarslan’ın 2005 yılında yaptığı konuşmada “Bundan sonra bu geleneğin devam edeceğini tahmin ediyorum” diyerek evlerin kireçle badanalanmasının gelenek haline dönüştürülmesini sağladığını ifade eden köylüler, projeyi devam ettirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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