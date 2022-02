Başkan Ertürk, Kuyucaksporlu oyuncular ile bir araya geldi

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çömden ile Birlikte Kuyucakspor kadrosu ve teknik adamları ile Pamukören Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.



Gençlerle sohbet eden Başkan Ertürk, onlara güvendiğini ve içlerinde çok yetenekli gençlerin olduğunu söyledi. Kuyucak’ta farklı spor dallarında yer alan yaklaşık 500 lisanslı sporcunun bulunduğu belirten Ertürk “ Genç sporcularımıza, Kuyucak Belediyesi olarak her türlü desteği vermekteyiz. Ayakkabılarından yağmurluklarına kadar çeşitli imkanlar sağlıyoruz” dedi.



Başkan Ertürk, gençlerin Kuyucak Belediyesi ile daha fazla iç içe olması için onları her türlü aktivitede görmek istediğini belirtti. Başkan Ertürk’ün Kuyucak’a kazandırmış olduğu Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri, Kuyucaklı gençlere çeşitli spor dallarında çalışma ve kendilerini geliştirme olanakları sunmakta. Bu hizmetten faydalanmalarını isteyen Ertürk “Biz Kuyucak’a geldiğimizde vatandaşlarla görüştük ve onların eski stattan rahatsız olduklarını gördük. Biz önce oraya güzel bir Gençlik Merkezi yaptık. Engelli kardeşlerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın faydalanıp çeşitli kurslar ile etkinliklere katılabilecekleri bir yer haline getirdik. Orada tenis kortundan basketbol sahasına halısahasından voleyboluna çeşitli spor imkanları sunuluyor. Tüm Kuyucak halkı bunlardan faydalanmalı” dedi.



“Kuyucak, stadına kavuşacak”

Başkan Ertürk konuşmasının devamında, “Kuyucak şu an sadece merkezden ibaret değil. Mahalleleri ile hep birlikte Kuyucak artık. Kuyucak zenginleşti, genişledi ve ferahladı. Ben de zamanında lisanslı futbolcuydum, uzun süre Pamukörenspor’un başında yer aldım. Dolayısıyla benim de spor geçmişim var. O yüzden sizlerin içinden yetenekli oyuncuları bulup daha iyi yerlere getirmenin peşindeyiz. Ben inanıyorum Kuyucak’ta birçok spor dalında çok yetenekli çocuklarımız var. Biz onları bulup iyi yerlere getireceğiz. Biz sizlere güveniyoruz. Yeni stat için kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor, hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.