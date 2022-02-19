KUTO’DA 2022 yılı devlet destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kuşadası Ticaret Odası’nda, 2022 yılı devlet destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda; konunun uzmanlarından Barışcan Gülay tarafından, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında verilecek olan kredinin detayları anlatıldı.

Krediyle ilgili; başvuruda bulunacak firmalar ve elemanların sağlaması gereken genel başvuru şartları, destek türü, limitleri, ödeme şartları ve taksitleri hakkında yapılan sunum ve bilgilendirmenin ardından toplantının devamında diğer destekler, hibeler ve krediler hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Teşvikler ve destekler hakkında bilgilerin verildiği ve geniş katılımla gerçekleşen toplantı, sorucevap bölümü ile son buldu.

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