Nazilli Belediyespor'da Kadir Kar gitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Belediyespor'da Kadir Kar gitti

DHA

Nazilli Belediyespor'da Kadir Kar gitti


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 5 maça çıkaran ve Play-Off hattından uzaklaşan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar'la yollar ayrıldı.
Yıldırım Demirören Tesisleri'nde olağanüstü toplanan yönetim kurulu kan değişikliğine gitti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kadir Kar ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Kulübümüze bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Nazilli Belediyespor'da sezon başında göreve getirilen Kadir Kar, ligde oynadığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 31 puan topladı. Kadir Kar'ın yokluğunda geçici olarak yardımcı antrenör Ayhan Yıldız'ın takımın başında olacağı bildirildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2022-02-20 12:38:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası'nda Işın Karaca rüzgarı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda Işın Karaca rüzgarı
Kuşadası'nda buz pateni keyfi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda buz pateni keyfi
ATM'den para çeken vatandaşa kapkaç şoku
YEREL HABERLER ATM'den para çeken vatandaşa kapkaç şoku
Başkan Güler, pazarda etiket denetimi yaptı
YEREL HABERLER Başkan Güler, pazarda etiket denetimi yaptı
KUTO’DA 2022 yılı devlet destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER KUTO’DA 2022 yılı devlet destekleri bilgilendirme ...
Şehit polis Kaplan, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit polis Kaplan, mezarı başında anıldı
Başkan Ertürk, Kuyucaksporlu oyuncular ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Ertürk, Kuyucaksporlu oyuncular ile bir araya ...
Nazilli Belediyespor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-2
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: ...
Nazilli Belediyespor - Karatay Termal 1922 Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Karatay Termal 1922 Konyaspor ...
Koçarlı’da 17 yıldır yaşatılan gelenek Burada yıllar geçmesine rağmen evler beyaza boyanıyor
YEREL HABERLER Koçarlı’da 17 yıldır yaşatılan gelenek Burada yıllar ...
Minik bebek sağlı ekiplerinin kucağında evde gözlerini dünyaya açtı
YEREL HABERLER Minik bebek sağlı ekiplerinin kucağında evde ...
Eltilerin mahareti, turist sayısını arttırdı
YEREL HABERLER Eltilerin mahareti, turist sayısını arttırdı
Kuşadasıspor, Şile'ye konuk
YEREL HABERLER Kuşadasıspor, Şile'ye konuk
Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akkoyun MHP İlçe Teşkilatını ağırladı
YEREL HABERLER Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akkoyun MHP ...
Koçarlı Belediyesi zabıta ekipleri göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Koçarlı Belediyesi zabıta ekipleri göz açtırmıyor
Didim'de sıcak asfalt çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Didim'de sıcak asfalt çalışması devam ediyor
Demirciler Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Demirciler Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor
Efeler'de hizmete açılan 4'üncü Kitap Kafe gençlerin ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Efeler'de hizmete açılan 4'üncü Kitap Kafe gençlerin ...
Ayakkabı hırsızı kedi çıktı
YEREL HABERLER Ayakkabı hırsızı kedi çıktı
Onlar vatanı korumak için yandılar, biz soğuk diye anmayı erteledik
YEREL HABERLER Onlar vatanı korumak için yandılar, biz soğuk diye ...
Koleksiyonerin evinde 375 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Koleksiyonerin evinde 375 parça tarihi eser ele ...
Nazilli’de 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Nazilli’de 30 yıl hapis cezası bulunan şahıs ...
Kuşadası Belediyesi yöneticilerinden eski Kuşadası'na ziyaret
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi yöneticilerinden eski Kuşadası'na ...
Grand ve Orient Bazaar'da alt yapı çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Grand ve Orient Bazaar'da alt yapı çalışmaları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.