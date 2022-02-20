Çobanlık deyip geçme, koyun güderek 1000 dönüm arazi satın aldı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde hayvancılık yapan 40 yaşındaki Özay Alabaş, hayvancılıktan kazandığı para ile bin dönümlük mera satın aldı. Hayvancılığın bilinçli yapıldığı takdirde para kazandırdığını ifade eden Alabaş, "Bilinçli bir çoban memurdan daha fazla para kazanır" diyerek bilinçli ve davardan anlayarak yaptığı bu işle sadece Aydın Çine bölgesinde 1000 dönüm arazi satın almayı başardığını söyledi.

Türkiye ekonomisinin mihenk taşlarından olan tarım ve hayvancılık sektörü korona virüs salgını ile birlikte tekrar kıymete bindi. İklimi ve bitki örtüsü çobanlık için oldukça uygun olan Ege Bölgesi'nde ve özellikle Aydın'da hayvancılık özenle yapılıyor. Denizli'den hayvancılık yapmak için Aydın'ın Karpuzlu ilçesine gelen Özay Alabaş bölgedeki çobanlara da örnek oldu. Geçimini küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile sağlayan Özay Alabaş, hayvancılıktan kazandığı parayı yine hayvancılığa yatırarak sadece davar çobanlığı yaparak bin dönüm arazi sahibi olduğunu belirtti. Hayvanlarını kendi merasında otlatan Alabaş, koyunlarını adeta çocuğu gibi görüyor. Her gün onlarla vakit geçiren Alabaş, "Koyunlar günün yarısını ahırda, yarısını da merada geçiriyorlar. Bu sene biraz sıkıntı var ama gene de kendi işimiz olduğu için çok şükür bu halimize. Meralarda 1520 gün sonra otlar büyümeye başlar. Daha rahat olur" dedi.



Bilinçli yapan kazanıyor

Hayvancılığın bilinçli yapıldığı takdirde getirisinin de fazla olduğunu aktaran Alabaş, "Hayvancılık yapacak insanın bu konuda bilinçli olması gerekir. Bu işi bilinçli yaparsan para kazanırsın ama bilmeden yaparsan kazandırmaz. Aşısını, ilacını, yemini, suyunu eksik etmeyeceksin. Hayvana iyi bakman gerekiyor. Bu bölgede çok hayvancı var ama para kazanamıyorlar. Ama biz bu işi bildiğimiz için çok şükür kazanıyoruz. Bilinçli bir çoban ayda bir memur maaşından fazla para kazanır. Ben kendimi bildim bileli bu mesleği yapıyorum. Burada bu arazileri edinebildiysek hepsi bu koyunlar sayesinde. Bu araziyi aylıkçı olarak çalışarak alamazsınız. Belki bu sene sıkıntılı olabilir ama geçtiğimiz dönemde de güzel para kazandırdığı çok dönem oldu" diye konuştu.

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