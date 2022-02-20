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TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

DHA

TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü


Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Fahri Yuvacı (54) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 03.45 sıralarında AydınDenizli karayolunda meydana geldi. Aydın istikametinden gelmekte olan Fahri Yuvacı yönetimindeki 09 AAS 627 plakalı otomobil, iddiaya göre Sultanhisar ilçesine ani dönüş yapınca Denizli istikametinden gelmekte olan Arif Bagit'in (57) kullandığı 35 LHA 33 plakalı TIR'la çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan sürücü Yuvacı, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
TIR sürücüsü Bagit'in ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Sultanhisar Bahattin ALBAYRAK
2022-02-20 19:00:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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