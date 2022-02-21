Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi, “Bütünleştirici eğitimle Farklılıkları Fırsata Dönüştürmek” (BEFFDA) projesi ile özel yetenekli öğrencilerin farklılıklarını fırsata dönüştürecek.



Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında “Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı” uygulanıyor. “Bütünleştirici Eğitimle Farklılıkları Fırsata Dönüştürmek” (BEFFDA) projesi, program kapsamında Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülüyor.



“En büyük bütçeli hibe projesi”

Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezinin yürüteceği, 2021 yılı Kasım ayında imzalanan sözleşmeyle başlatılan BEFFDA projesi, 109 bin 079,60 Euro ile en büyük bütçeli hibe projesi oldu. Nazilli ve Söke Bilim ve Sanat Merkezlerinin de ortağı olduğu proje, Aydın ili genelinde yürütülen “Bütünleştirici Eğitim” faaliyetlerini geliştirmeyi hedefleyen proje 12 ay sürecek.



“Çeşitli faaliyetler düzenlenecek”

Proje kapsamında hedeflenen sonuçlara ulaşmak için, Bütünleştirici Eğitim ve Özel Yetenekliler Farkındalık Konferansı, Farklılaştırılmış Eğitim Programı ve Rehberlik Eğitimi, Özel Eğitim Etkinlik ve Materyal Kütüphanesi Kurulması, İçerik ve Materyal Geliştirme Çalıştayı Düzenlenmesi gibi faaliyetlerde bulunulacak. Ayrıca projenin önemli faaliyetlerinden biri de iyi örneklerin yerinde görülmesi ve iş başı gözlem yapılması için gerçekleştirilecek olan Finlandiya ziyareti olacak. Bu ziyarete katılacak öğretmenler, Finlandiya’daki farklı okul türlerinde yürütülen bütünleştirici eğitim çalışmalarını yerinde görüp bu çalışmaların ilham verici yönlerini rapor haline getirecek.



“Özel yetenekli öğrencilerin farklılıkları fırsata dönüştürülecek”

Pandemi sürecinde kabul edilen ve bu yönüyle Aydın Ticaret Bilim ve Sanat Merkezinde yürütülen çalışmalara motivasyon sağlayan BEFFDA projesinin hedeflenen sonuçlara başarılı bir şekilde ulaşması için Aydın, Nazilli ve Söke Bilim ve Sanat Merkezlerindeki öğretmen ve yöneticilerin katılımıyla Proje Yönetim Ekibi oluşturuldu. Proje kapsamında, Aydın’daki bin veli, bin öğretmen/yöneticiye bütünleştirici eğitim konusunda uzmanların konuşmacı olarak yer alacağı farkındalık konferansı düzenlenecek. Aydın’da görev yapan 250 öğretmene, 32 saat süreyle farklılaştırma eğitimleri verilecek ve yaklaşık 60 öğretmenin katılımıyla, ildeki tüm öğretmenlerin kullanabileceği özgün plan, etkinlik ve materyallerin üretileceği 5 günlük bir çalıştay yapılacak. Çalıştayda üretilecek ürün ve materyallerle beraber Aydın, Nazilli ve Söke Bilim ve Sanat Merkezlerinde “Etkinlik ve Materyal Kütüphaneleri” kurulacak. Aydın ili genelinde öğretmen, yönetici ve velilerin desteğiyle yürütülecek ve 2022 yılı içerisinde tamamlanacak olan BEFFDA projesi, “Farklılıklarımızla Bütünüz” sloganıyla gerek Aydın, gerekse ülke genelindeki özel yetenekli öğrencilerin farklılıklarını fırsata dönüştürecek çıktıların elde edilmesine katkı sağlayacak.

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