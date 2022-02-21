Aydın’da tarım sektör toplantısı gerçekleştirildi

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde tarım sektörü toplantısı gerçekleştirildi. Tarım paydaşlarının bir araya geldiği toplantıda Aydın tarımının sıkıntıları ve beklentiler ele alındı.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla 2527 Şubat 2022 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek "Genişletilmiş Bakanlık Koordinasyon Toplantısı" hazırlıkları kapsamında, Aydın’da Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem başkanlığında, "Tarım Sektör Paydaşları Toplantısı" gerçekleştirildi.



Toplantıda Aydın İl Müdürü Ahmet Ökdem, Aydın’ın tarımsal potansiyeli, üretim değerleri ile İl Müdürlüğünün 2021 yılına ait faaliyet ve projeleri hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantıya katılan tüm sektör paydaşları ise söz alarak sorunlarını, çözüm önerilerini ve Bakanlıktan beklentilerini ifade ettiler. Gerçekleştirilen toplantıda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Aydın ziyaretlerinde gündeme gelen sektör sorunları da revize edildi. Güncel hale getirilen sektör sorunları ve çözüm önerileri rapor haline getirilerek bakanlığın Genişletilmiş Koordinasyon Toplantısı’nda ele alınmasına karar verilerek toplantı sonlandırıldı.



Kovid19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılım ile gerçekleştirilen toplantıya, İl Müdürü Ahmet Ökdem’in yanı sıra, İl Müdür Yardımcısı Eray Yeşilçayır, Efeler Ziraat Odası, Sınırlı Sorumlu Aydın Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği, Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Aydın İli Süt Üreticileri Birliği, Aydın İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği başkanları katılırken, toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

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