Kuşadasıspor rotadan çıktı

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Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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KUŞADASI, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde lider Düzcespor'a 3-0 kaybettikten sonra deplasmanda Şile Yıldızspor'a 3-1 yenilerek üst üste 2'nci son 7 maçta 5'inci mağlubiyetini alan Kuşadasıspor, Play-Off hedefinden uzaklaştı. Teknik direktör Bülent Ataman önderliğinde çıktığı 2 müsabakada sıfır çeken siyah-beyazlılar, ilk 5'in 7 puan gerisinde kalarak 9'uncu sıraya geriledi. Son 2 maçında kalesinde 6 gol görüp, sadece 1 gol atabilen Kuşadasıspor, pazar günü düşme hattındaki Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası

2022-02-21 13:17:37



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