Aydın’da uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

Aydın’da devam eden uyuşturucu operasyonları kapsamında 83 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 14 Şubat 202220 Şubat 2022 tarihleri arasında 75 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 83 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli şahıs tutuklandı ve 2 şahsın adli işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 27,17 gram Kubar esrar, 3 bin 274,76 gram Metamfetamin, 365 adet Sentetik ecza, 2,71 gram Eroin ve 8 adet Extacy ele geçirildi.

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