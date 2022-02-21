Didim’in dört bir yanında çalışmalar sürüyor

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Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin dört bir yanında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile turizm sezonu öncesinde kentin dört bir yanında başlatılan yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında harekete geçen Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mavişehir Mahallesi 3300 Sokak üzerinde altyapı yenileme çalışmalarına başladı. Didim'in nüfusu yoğun olan mahallelerinden olan Mavişehir'de ekipler, gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamalarının ardından parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirecek.

Öte yandan, vatandaşlardan ve esnaflardan gelen talepleri değerlendiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Didimlilerin yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Caddesi üzerinde oluşan olumsuzlukları giderdi. Ekipler, cadde üzerinde yer yer oluşan tümseklere müdahale ederek yolu tekrar Didimlilerin beğenisine sundu.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, turizm sezonu öncesinde çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

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