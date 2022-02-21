“Herkes için Yapay Zeka” adlı seminer düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren, danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Pınar Zarif Tapkan’ın yaptığı Yapay Zeka Topluluğu, tarafından ‘Herkes için Yapay Zeka’ konulu çevrim içi seminer düzenledi.

Seminere, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun, Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Demirbaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Uludağ, Aydın Güzel Sanatlar Lisesi’nden Emine Fida Rüzgar gibi farklı disiplinlerden akademisyenler ve öğrenciler ile yoğun bir katılım sağladı.

Seminerde konuşmacı olarak yer alan Elektrik Elektronik Mühendisi Ramazan Sarı, “Big Data Turkey alanında uzman kişilerin bir araya gelerek projeler üretmesi gerektiğine inanan bilim insanları tarafından kurulmuş, sosyal ve teknik bir platformdur. Ulusal ve uluslararası düzeyde veri bilimi ve yapay zeka alanlarında nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir” dedi.

Seminerin sonunda, Yapay Zeka Topluluğu’nun Big Data Turkey temsilcisi Ahmet Fatih Kılınç ile birlikte Big Data Turkey ve Yapay Zeka Topluluğu arasında iş birliğinin sağlandığı ve eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

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