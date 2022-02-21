Söke Belediyespor Masa Tenisi'nde iki takımla finale gidiyor

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Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi birinci etap müsabakaları tamamlandı. Müsabakalar sonunda katılımcı 12 takımdan, 6 takım final müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandı. Bu altı takımdan ikisi Söke Belediyespor Büyük Erkekler A ve B takımları oldu.



Büyük Erkekler Masa Tenisi liginde ilk etap müsabakaları 19 Şubat’ta Aydın Atatürk Spor salonda yapıldı. Söke Belediyespor A ve B takımları Mart ayında yapılacak olan final maçlarında oynamaya hak kazandı. Söke Belediyespor masa tenisi takımları antrenörü Servet Aydın; “Mart ayında kupayla Söke’ye döneceklerini söyledi.

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