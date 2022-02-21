Söke Belediyesi’nden Vergi Dairesi’ne ziyaret

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İçinde bulunduğumuz hafta Vergi Haftası olarak kutlanıyor. Söke Belediye Başkan Vekili Neslihan Koyuncuğlu beraberinde Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ile birlikte, Söke Vergi Dairesi Müdürü Semra Sakınç’ı ziyaret etti.

Söke Belediye Başkan Vekili Neslihan Koyuncuğlu, Vergi Dairesi Müdürü Semra Sakınç nezdinde tüm vergi camiasının haftasını en içten dilekleriyle kutladıklarını ifade etti. Söke Vergi Dairesi Müdürü Semra Sakınç ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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