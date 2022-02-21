Efeler’in üçüncü Gündüz Bakımevi açılışa hazır

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Efeler’de farklı alanlarda her ay iki merkez açılışı yaparak kente değer katan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler halkını Adnan Menderes Mahallesi Gündüz Bakımevi’nin açılışına davet etti.

Efeler Belediyesi’nin 3’üncüsünü Adnan Menderes Mahallesi’nde hizmete sunacağı gündüz bakımevi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Ata ve Mimar Sinan mahallelerinde hizmet veren Efeler Belediyesi’nin gündüz bakımevlerine bir yenisi daha ekleniyor. 175 çocuk kapasitesi ve fark oluşturan olanaklarıyla çocukların ikinci yuvası olacak 3’üncü Gündüz Bakımevi 23 Şubat Çarşamba günü saat 13.00’te törenle hizmete girecek.

Başkan Atay, Adnan Menderes Mahallesi, Doğu Aydın Bulvarı’ndaki adresinde çocuklarla buluşmaya hazırlanan gündüz bakımevinin açılışına tüm Efelerli vatandaşları davet ederek, “3’üncü Gündüz Bakımevi’mizi hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm Efelerli hemşerilerimi açılışımıza davet ediyorum. Gelin bu heyecanı hep birlikte yaşayalım” dedi.

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