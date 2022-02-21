Nazilli Belediye personeline protokol ve etik kuralları anlatıldı

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından, belediye personeline protokol ve etik kuralları konulu seminer verildi.

Protokol Yönetimi ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv tarafından Belediye Meclis Salonu’nda verilen eğitimde; kurumsal ve güçlü temsil, giyim, hitap, beden dili ve tokalaşma gibi uygulamalar anlatıldı.

Nazilli Belediyesi’nin hizmet kalitesini artırmak için bu tür eğitimlerin sürdürüleceğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Toplumumuzun en önemli değerleri arasında yer alan etik kuralların en ince ayrıntısına kadar personellerimize aktarmak için kıymetli hocamızı davet ettik. Kendisi bu alanda işin zirvesinde yer alıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Temsil ve protokol yönetiminde nezaket ve saygı kurallarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Ataöv; üst düzey yöneticilerin karşılanması ve tokalaşma konusunu uygulamalı olarak anlattı.

Yaklaşık 2 saat süren eğitimin ardından Uzman İhsan Ataöv’e hediye takdim edildi.

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